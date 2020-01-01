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مركز طبي إسرائيلي يوقع اتفاقية تدريب مع مستشفيين بالبحرين

الخميس 30 سبتمبر 2021 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز طبي إسرائيلي يوقع اتفاقية تدريب مع مستشفيين بالبحرين



القدس المحتلة / سما /

 يعتزم مركز “شيبا” الطبي الإسرائيلي التوقيع على اتفاقية تدريب وأبحاث و”طب اتصالي” مع مستشفيين بحرينيين اليوم الخميس، في إطار الزيارة التي بدأها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المنامة وتشمل افتتاح السفارة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن يوئيل هاريفين مدير قسم تطوير الأعمال الدولية بشيبا، والذي سافر مع لابيد، القول إنه تم التوصل إلى اتفاق أجله ثلاث سنوات مع مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي.

وقال هاريفين إن هناك فرصة لإظهار التعاون مع “جيراننا البعيدين في الخليج”، موضحًا أن قيمة الاتفاقية تقدر بملايين الدولارات.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة لابيد للبحرين هي الأولى لوزير إسرائيلي منذ إبرام اتفاقية التطبيع بين الجانبين في أيلول/سبتمبر 2020.

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