كيف يؤثر الجبن على القلب؟

وكالات / سما /

أوصت العديد من الدراسات باتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أكد موقع "إيزفستيا" أن اختيار منتجات الألبان الدهنية لا يؤثر على القلب بأي شكل من الأشكال، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض من نسبة الوفيات.

وأكدت دراسة أجريت في السويد_ ستوكهولم، أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كان أقل لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من دهن الحليب ذي العلامات الحيوية، والتي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أشارت الدكتورة كاتي تري، المؤلفة الرئيسية للدراسة في معهد جورج للصحة العالمية، أن هناك أدلة متزايدة على أن نوع الطعام المستهلك، أي مصدر الدهون، أكثر أهمية للصحة من كمية تلك الدهون، وأنه من المهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكر أو صوديوم مضاف، مثلا من المفيد اختيار الزبادي غير المنكه بدلا من الزبادي قليل الدسم.

وأكدت تري أن استهلاك الجبن أو الزبادي لا علاقة له بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وعزت ذلك لاحتواء الجبن على فيتامين "K" الذي يحتوي على خصائص حماية القلب.

وينصح طبيب الجهاز الهضمي الروسي كونستانتين سباخوف بتناول الجبن لأنه أكثر فائدة من منتجات الألبان الأخرى، فهو لا يحتوي على سكر اللاكتوز الضار لبعض الأشخاص، كما أنه يحتوي على بروتين كامل ونسبة عالية من الدهون النقية والمفيدة.