  1. الرئيسية
  2. الصحة

كيف يؤثر الجبن على القلب؟

الخميس 30 سبتمبر 2021 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف يؤثر الجبن على القلب؟



وكالات / سما /

أوصت العديد من الدراسات باتباع نظام غذائي غني بمنتجات الألبان التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أكد موقع "إيزفستيا" أن اختيار منتجات الألبان الدهنية لا يؤثر على القلب بأي شكل من الأشكال، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض من نسبة الوفيات.

وأكدت دراسة أجريت في السويد_ ستوكهولم، أن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كان أقل لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من دهن الحليب ذي العلامات الحيوية، والتي ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أشارت الدكتورة كاتي تري، المؤلفة الرئيسية للدراسة في معهد جورج للصحة العالمية،  أن هناك أدلة متزايدة على أن نوع الطعام المستهلك، أي مصدر الدهون، أكثر أهمية للصحة من كمية تلك الدهون، وأنه من المهم تجنب الأطعمة التي تحتوي على سكر أو صوديوم مضاف، مثلا من المفيد اختيار الزبادي غير المنكه بدلا من الزبادي قليل الدسم.

وأكدت تري أن استهلاك الجبن أو الزبادي لا علاقة له بالوفيات الناجمة عن أمراض القلب التاجية أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وعزت ذلك لاحتواء الجبن على فيتامين "K" الذي يحتوي على خصائص حماية القلب.

وينصح طبيب الجهاز الهضمي الروسي كونستانتين سباخوف بتناول الجبن لأنه أكثر فائدة من منتجات الألبان الأخرى، فهو لا يحتوي على سكر اللاكتوز الضار لبعض الأشخاص، كما أنه يحتوي على بروتين كامل ونسبة عالية من الدهون النقية والمفيدة.

#القلب #الجبن #الألبان #الصحة #الأوعية الدموية

الأكثر قراءة اليوم

مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد

واشنطن ترد على تصريحات بينت: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

هادي عمرو يصل إسرائيل الاثنين المقبل.. وهذا ما سيناقشه

بحثا إحياء عملية السلام واعمار غزة.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

ناجي سرحان يكشف موعد أولى مراحل إعادة إعمار غزة..

نائبة بايدن تشيد بطالبة اتهمت اسرائيل بالإبادة الجماعية والاخيرة غاضبة

تفاصيل جديدة.. ملابس أسرى “نفق الحرية” قادت للتعرف على طريقهم

الأخبار الرئيسية

18 وفاة و1461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2212 حالة تعافٍ في فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

مسؤول كبير في رام الله : السلطة تعول على لابيد بعد تجاهل بينيت للقضية الفلسطينية

صحيفة تكشف عن توجيه المقاومة ضربة أمنية جديدة لاستخبارات الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية