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منصور عباس: نحن بحاجة لمنح الحكومة الإسرائيلية فرصة

الخميس 30 سبتمبر 2021 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس: نحن بحاجة لمنح الحكومة الإسرائيلية فرصة



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس القائمة الموحدة (راعام) منصور عباس، اليوم الخميس، إن التقديرات تشير إلى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت، لم يتحدث حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة لأنه يأخذ وقت للتفكير في هذه القضية.

 
وأضاف عباس، وفقًا لإذاعة الجيش، نحن بحاجة لمنح هذه الحكومة فرصة، فهناك تحديات وشيكة تحتاج إلى معالجة، مثل الموازنة، ثم ننتقل إلى الموضوع السياسي.
 
وتطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بيتيت، في أول كلمة له في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، وإلى الموضوع الأمني المرتبط بإيران، وكذلك ملف كورونا، ولم يرد في خطابه أي ذكر للقضية الفلسطينية، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة.

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