"كورونا" عالميا: 4 ملايين و789 ألف وفاة 234 مليونا و114 ألف إصابة

وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 789 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 234 مليونا وما يزيد عن 114 ألف اصابة، تعافى منهم 210 ملايين وما يقارب من 915 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 489 ألف و801 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,819 ألف حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (2,190 وفاة)، وروسيا (857 وفاة)، والمكسيك (700 وفاة)، والبرازيل (643 وفاة)، والهند (309 وفيات).

وأوضحت أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (123,276 إصابة)، وبريطانيا (36,722 إصابة)، وتركيا (29,386 إصابة)، والهند (23,139 إصابة)، وروسيا (22,430 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (713,953 وفاة)، والبرازيل (596,163 وفاة)، والهند (448,090 وفاة)، والمكسيك (276,972 وفاة)، وروسيا (206,388 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (44,199,496 إصابة)، والهند (33,739,980 إصابة)، والبرازيل (21,399,546 إصابة)، وبريطانيا (7,771,294 إصابة)، وروسيا (7,487,138 إصابة).