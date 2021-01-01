59 مستوطنا يقتحمون "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف بالقدس، إن 59 مستوطنا، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل مغادرتهم من جهة باب السلسلة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى أعدمت، فجر اليوم، المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية (30 عاما) من بلدة قباطية في جنين، وهي أم لأربعة أطفال، بعد أن أطلقت النار عليها.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات التي يقوم بها الجنود بحق الشبان.

ويتعرض الشبان المقدسيون وبالتوازي مع جرائم الاحتلال لاستفزازات يومية من قبل المستوطنين الذين ينظمون المسيرات والتجمعات عدا عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى.