مسؤول اماراتي يهاجم السلطة وحماس : يعملون على تنشئة أجيال كاملة على الكراهية

وكالات - سما-



عبر رئيس لجنة الدفاع الداخلية والعلاقات الخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) علي رشيد النعيمي عن قلقه من العودة إلى الاتفاق النووي واتهم المجتمع الدولي بأنّه يتيح للنظام في إيران البقاء والحفاظ على وجوده بدلًا من محاربته حتى النهاية.

وفي مقابلة مع موقع “غلوبس” الإسرائيليّ، تطرق النعيمي مباشرةً إلى الاتفاق النووي الذي تمّ التوقيع عليه مع إيران والدول العظمى عام 2015، وقال إنّ “المجتمع الدولي متقلب بدوره بالحفاظ على السلام العالمي والإقليمي”، حسب تعبيره. وقال المسؤول الإماراتيّ في معرِض ردّه على سؤال الموقع الإسرائيليّ، زعم أنّ “إيران تنتهك كلّ الوقت القانون الدولي وتنتهك سيادة جاراتها باستمرار.. هذه ليست مسؤولية إسرائيل فقط، وليس الولايات المتحدة أوْ دول الخليج، إنّما المجتمع الدولي كله، فهذا تهديد عالمي”، على حدّ وصفه.

ومضى د. النعيمي قائلاً: “الاتفاق النووي أعطى الضوء الأخضر لإيران أنْ تتصرف بشكلٍ حُرٍّ في المنطقة، تخريب إرهابي وتدخُّلٍ بالشؤون الداخلية لدول أخرى”، مضيفًا “إدارة باراك أوباما قدَّمت لهم المدخل لذلك مع مليارات الدولارات التي وصلتهم بسبب الاتفاق واستخدموها في نشاطاتهم الإجرامية الدولية. العودة إلى الاتفاق النووي كما كان في 2015 سيكون كارثة على المنطقة والعالم كله، وستحصل إيران على الدعم وتوافق دولي على سياستها الإرهابية”.

وكان النعيمي قد شارك قبل أسبوعين في المؤتمر السنوي لمعهد السياسات ضد الإرهاب (ICT) في جامعة “رايخمان” في مدينة هرتسليا، (اسمها الفلسطينيّ قبل نكبة العام 1948 كان الشيخ مؤنس)، الواقِعة في مركز كيان الاحتلال، بالقرب من تل أبيب.

وانتقد المسؤول الإماراتي المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس”، قائلًا إنّها “تسيطر على الجهاز التعليمي في قطاع غزة وتستخدمه لتنشئة أجيال كاملة على الكراهية والنضال غير المجدي بدلاً من دفع المجتمع إلى مستقبل أفضل”، كما انتقد بصورة غير مباشرة السلطة الفلسطينية وجهازها التعليمي، مشيرًا إلى أنَّها لا تعمل بصورة كافية على دفع فكرة السلام وبهذه الطريقة تبعده.

وطالب النعيمي بعدم وقف التمويل لوكالة غوث اللاجئين “أونروا” التي تقوم بتشغيل عدد كبير من المدارس في قطاع غزة وفي المخيمات الفلسطينية، بحجة إنها إذا توقّفت فإنّ جهات متطرفة ستقوم بالسيطرة على المدارس والوضع سيكون أسوأ”، على حدّ تعبيره.