3 مهمات لمجلس إدارة غزة الرياضي

غزة / سما /

كشف خالد الوادية رئيس نادي غزة الرياضي, عن أبرز المهمات التي يسعى مجلس الإدارة الجديد لإنجازها خلال فترة تواجده داخل "العميد".

وقال الوادية في تصريحات صحافية, إن أولوية المجلس الجديد, النهوض بالنادي على الصعيد الرياضي, بجانب الدعم المادي لجميع الفرق.

وأضاف: "سنحرص أيضا على تطوير الجانبين الاقتصادي والاجتماعي من خلال تحسين منشآت ومقرات النادي بالشكل الأمثل".

وطالب الرئيس الجديد لغزة الرياضي, جميع عشاق ومحبي "العميد" بمساندة الإدارة والالتفاف حول النادي.

يشار إلى أن فريق القدم بغزة الرياضي عاد للدرجة الممتازة في الموسم الأخير برفقة الأهلي, عقب حلوله وصيفا للدرجة الأولى.