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رونالدو يعادل رقم أجويرو القياسي في دروي أبطال أوروبا

الخميس 30 سبتمبر 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يعادل رقم أجويرو القياسي في دروي أبطال أوروبا



وكالات / سما /

واصل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد ممارسة هوايته المفضلة بتحطيم الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهذه المرة بعد الهدف القاتل الذي سجله في شباك فياريال بالأنفاس الأخيرة.

وحقق مانشستر يونايتد انتصاراً ثميناً على فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وكان الفريق متعادلاً حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، والتي نجح خلالها رونالدو في تسجيل هدف الفوز.

ونشرت شبكة أوبتا العالمية إحصائية مثيرة لكريستيانو رونالدو، والتي توضح أنه أصبح أكثر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل أهدافاً بعد انتهاء الوقت الأصلي.

وعادل رونالدو الرقم القياسي المسجل باسم سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة الحالي ومانشستر سيتي السابق، بواقع 3 أهداف لكل منهما تم تسجيلها بعد الدقيقة 90.

يذكر أن النجم البرتغالي أحرز في شباك فياريال هدفه الخامس بقميص مانشستر يونايتد منذ عودته للنادي، وذلك خلال 5 مباريات خاضها في بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا

#أجويرو #رونالدو #دوري أبطال أوروبا

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