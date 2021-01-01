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تجمع الأطباء الفلسطينيين يشارك في افتتاح مستشفى دورا الحكومي

الخميس 30 سبتمبر 2021 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجمع الأطباء الفلسطينيين يشارك في افتتاح مستشفى دورا الحكومي



الخليل / سما /

شارك وفد من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا في حفل افتتاح مستشفى دورا الحكومي في محافظة الخليل.


وفي حديثه مع وزيرة الصحة د مي كيلة عبر د ضياء أبو سنينة عضو الهيئة الإدارية في التجمع الأم عن سعادته لافتتاح هذا الصرح الطبي الضخم والذي سيعمل على خدمة أبناء شعبنا والتخفيف من معاناتهم، وقال إن التجمع يثمن كل الجهود التي تعمل على النهوض بالواقع الصحي وسيعمل على تقديم الدعم والمساندة لهذه المشاريع.


وشكر د. عصام مجاهد، مدير مكتب التجمع في الضفة، جميع الجهود التي بُذلت لتحقيق هذا المشروع ودعا الى المزيد منها لخدمة ابناء شعبنا.


وأشار إلى أن التجمع كان قد ساعد في تأمين محطة توليد الاوكسجين للمستشفى خلال شهر ابريل الماضي والتي شكلت داعم أساسي في مواجهة فايروس كورونا في حينها بدعم من جمعية هيومترين الخيرية بالإضافة لتوفير بعض المستلزمات لحماية الكوادر الطبية لمواجهة الجائحة وتندرج هذه المساهمات ضمن أهداف التجمع وخططه لدعم القطاع الصحي في فلسطين.

#تجمع الأطباء الفلسطينيين #مستشفى دورا الحكومي #مي الكيلة

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