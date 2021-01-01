كييزا يقتنص ليوفنتوس فوزاً صعباً على تشيلسي في دوري الأبطال (شاهد)

وكالات / سما /

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق فوزٍ مُثير على بطل دوري أبطال أوروبا فريق تشيلسي، في ثاني جولات دور المجموعات في المُسابقة الأهم على مستوى أندية القارة العجوز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أليانز تورينو قد بدأ في الثانية العاشرة من الشوط الثاني عن طريق كييزا الذي استغل كرة بينية رائعة من زميله بيرنارديسكي ليُطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في مرمى إدوارد ميندي حارس البلوز.

وكان كييزا حتى استبداله في الدقائق الأخيرة هو صاحب اللمسة الأخطر لنجوم اليوفي على مرمى البلوز، فيما لم يُحالف الحظ هجوم تشيلسي الذي كان قريباً من التعادل في الدقائق الأخيرة وسط استبسال دفاع السيدة العجوز، ولم يظهر روميلو لوكاكو كثيراً سوى في بعض الكرات التي هرب فيها من الرقابة.

وفي المُباراة الثانية للمجموعة حقق زينيت بيطرسبرج الروسي فوزاً كاسحاً على مُنافسه مالمو السويدي برباعية نظيفة، وذلك في المُباراة التي استضافتها مدينة سانت بيطرسبرج الروسية.

ويحتل يوفنتوس صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، يليه زينيت وتشيلسي ولكل منهما 3 نقاط، فيما يتذيل فريق مالمو المجموعة بدون أي نقاط.

وسيلعب تشيلسي المُباراة المُقبلة له في دوري الأبطال ضد مالمو السويدي في لندن، فيما سيستضيف زينيت فريق يوفنتوس، وتُقام المُبارتين يوم 20 أكتوبر.