فيديو.. برشلونة يتلقى خسارة مهينة وبايرن ميونخ يصعق دينامو كييف

وكالات / سما /

تلقى برشلونة خسارة مهينة من بنفيكا البرتغالي في ملعب النور بثلاثية دون رد، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أوروبا.

استقبل البارسا هدفاً مبكراً من بنفيكا عند الدقيقة 3 عن طريق داروين نونيز، قبل أن يضيف رافا سيلفا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة بنفيكا بعد لمسة يد على سيرجينيو ديست داخل منطقة الجزاء، تأكد الحكم من صحتها عبر الفار، وسجل منها صاحب الأرض الهدف الثالث في الدقيقة 79 بتوقيع نونيز.

وعرفت الدقيقة 88 طرد إريك جارسيا مدافع برشلونة بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، صعق بايرن ميونخ الألماني ضيفه الأوكراني دينامو كييف بخماسية بيضاء، افتتحها روبرت ليفاندوفسكي من علامة الجزاء عند الدقيقة 12.

وأضاف الهداف البولندي الهدف الثاني عند الدقيقة 27، قبل أن يسجل سيرج جنابري الهدف الثالث في الدقيقة 68، أتبعه ليروى سانيه بهدف رابع في الدقيقة 74.

واختتم خماسية البايرن المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينج قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاثة دقائق.

وفي ضوء نتيجة المباراتين، يتصدر البايرن المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد بنفيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم دينامو كييف بنقطة ثالثاً، ويتذيل البارسا المجموعة بدون رصيد.