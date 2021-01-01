فيديو.. رونالدو يقود مانشستر يونايتد لانتصار مجنون على فياريال

وكالات / سما /

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً قاتلاً على فياريال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد، ضمن إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد متأخراً بهدف نظيف حتى الدقيقة 60 التي شهدت تسجيل هدف التعادل عن طريق الظهير أليكس تيليس، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز للشياطين في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

وقرر المدرب اولي جنار سولشاير الاعتماد على تشكيلة هجومية بالاعتماد على بول بوجبا سكوت ماكتومناي في محور خط الوسط، وأمامهم برونو فيرناديز كصانع ألعاب، خلف الثلاثي الهجومي ماسون جرينوود وكريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف من جانب الفريقين، لكن فياريال كان المتفوق عن جدارة من حيث عدد الفرص السانحة للتسجيل، ولولا التألق الملفت لديفيد دي خيا والرعونة التي لعب بها مهاجمي الغواصات، لخرج مانشستر يونايتد خاسراً بهدف أو هدفين.

وواصل فياريال الضغط على مانشستر يونايتد ومحاولة استغلال المساحات خلف الثنائي بوجبا وماكتومناي مع بداية الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تسجيل الهدف الأول في اللقاء الذي حمل توقيع باكو ألكاسير بحلول الدقيقة 53.

بدأ مانشستر يونايتد يكثف هجومه لمحاولة اختراق دفاعات فياريال على أمل تسجيل هدف التعادل، ونجح في مهمته بالفعل بعد ركلة ثابتة حولها برونو فيرنانديز للظهير أليكس تيليس الذي بدوره سدد كرة قوية جداً أحرز خلالها هدف التعديل عند الدقيقة 60.

وتبادل الفريقين الهجوم خلال النصف ساعة الأخيرة، وأهدر كلاهما بعض الفرص المحققة للتسجيل، وظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، لكن كريستيانو رونالدو نجح في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، مستغلاً التمريرة الحاسمة من البديل جيسي لينجارد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 3 نقاط وصعد إلى المركز الثاني في المجموعة، بينما تجمد رصيد فياريال عند نقطة واحدة فقط وتراجع إلى المركز الأخير.