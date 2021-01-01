وزارة الصحة: 12 حالة وفاة، و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 12 حالة وفاة و1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 3592 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1569 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 169128 إصابة بينها 18799 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 148942 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1387.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 339 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 234.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 420182 شخصًا.