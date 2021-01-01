حقوق الانسان في المنظمة تدين جريمتي الاحتلال في القدس وجني

رام الله / سما /

ادانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، مواصلة قوات الاحتلال لعمليات الإعدام الميداني في الأرض المحتلة والتي طالت صباح اليوم شابا وسيدة صباح اليوم.

وقالت الدائرة في بيان لها، اليوم الخميس "ان قوات الاحتلال تستسهل طلاق النار على الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد كما حصل صباح اليوم مع الشاب علاء زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والسيدة اسراء خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين والتي اعدمتها قوات العدو على باب السلسة قرب المسجد الأقصى فيما اعدمت قواتها الخاصة الشاب زيود من مسافة الصفر رب بلدته".

وأضاف البيان "بان المجتمع الدولي مطالب بالوقوف عند مسؤولياته تجاه انفاذ القوانين الدولية والإنسانية في الأراضي المحتلة وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع حكومة الاحتلال الاجرامية".

وناشد البيان "منظمات حقوق الانسان والمنظمات الاهلية في دول العالم للضغط على حكوماتها والزامها بما وقعت عليه من اتفاقات دولية والتي تنص كلها على محاسبة ومعاقبة كل الدول والجهات التي تنتهك هذه الاتفاقيات وفي مقدمتها الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان".