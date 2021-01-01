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حماس تنعى شهداء القدس وجنين وتدعو لتفعيل المقاومة المسلحة

الخميس 30 سبتمبر 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى شهداء القدس وجنين وتدعو لتفعيل المقاومة المسلحة



غزة/ سما /

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، شهداء شعبنا الأبطال في القدس وجنين، الشهيد البطل علاء زيود (٢٢ عامًا)، والذين ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال  في بلدة برقين بمحافظة جنين، والشهيدة البطلة إسراء خزيمية (٣٠ عامًا)، والتي استشهدت بعد إطلاق النار عليها عند بوابات المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت حماس، بعد نعيها للشهداء الأبطال، أن المقاومة المسلحة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال هي القادرة على وقف عدوانه وطرد مستوطنيه من أرضنا المحتلة.

وتوجهت الحركة، بالتحية لأهالي الشهداء وأهالي محافظة جنين القسام، التي تحمل لواء المقاومة في ضفتنا المحتلة، مؤكدةً أن هذا الرصاص المبارك الذي يوجه لصدور الأعداء ويذل قوات النخبة في جيش العدو هو الرصاص الذي يفتخر به شعبنا بانتماءاته كافة.

وأشارت حماس، إلى أن الدماء الزكية الطاهرة التي سالت على بوابات المسجد الأقصى، تؤكد أنه سيظل بوصلة شعبنا، وحمايته، والدفاع عن حرمته وقدسيته شرف يشارك فيه كل أبناء شعبنا رجالًا ونساءً.

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