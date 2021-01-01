الصحة الإسرائيلية: 42 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن 42 مريضا بفيروس كورونا توفوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 7734 منذ بداية الجائحة.

وشُخصت 3550 إصابة جديدة بكورونا، أمس، إثر إجراء 99,051 فحصا لاكتشاف الفيروس، ونسبة الفحوصات الموجبة 3.6%. ويبلغ إجمالي مرضى كورونا الحاليين 48,621 مريضا.

وانخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 639، وبينهم 219 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وأفادت المعطيات بأنه بين المرضى في حالة خطيرة، 439 مريضا لم يتلقوا أي تطعيم مضاد لكورونا، و117 تلقوا جرعتي التطعيم، و40 مريضا تلقوا الجرعة الثالثة أيضا.

وتبين من المعطيات أنه بين مرضى كورونا في حالة خطيرة دون سن 60 عاما، هناك 217 مريضا لم يتلقوا التطعيم ضد كورونا أبدا، و36 مريضا تلقوا جرعتي التطعيم ولم يتلقوا جرعة التطعيم المعززة، الثالثة، وخمسة مرضى تلقوا هذه الجرعة. وتعني هذه المعطيات أن حوالي 84% من مرضى كورونا في حالة خطيرة ودون سن 60 عاما، لم يتلقوا التطعيم أبدا.

وتلقى 9644 شخصا، أمس، جرعة التطعيم الأولى ضد كرورنا، وهذا أعلى عدد منذ أكثر من شهر. كذلك تلقى 58,679 شخصا جرعة التطعيم الثالثة، أمس.

وتلقى الجرعة الأولى من بداية حملة التطعيمات 6,108,800 شخص، وتلقى الجرعة الثانية 5,632,689 شخصا، كما تلقى 3,326,167 شخصا جرعة التطعيم الثالثة.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن 25,191 طالبا هم مرضى بكورونا حاليا، و74,322 طالبا يتواجدون في حجر صحي بعد مخالطتهم مريضا بكورونا أو عادوا من خارج البلاد ولم يتلقوا التطعيم. وإجمالي الطلاب المتواجدين في حجر صحي حاليا 99,513.