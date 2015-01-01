الإحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% في فلسطين

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لفلسطين بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة مع الربع الأول 2021 بالأسعار الثابتة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أعلى نسبة ارتفاع لنشاط النقل والتخزين بلغت 10%، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 5%، ثم نشاط (الخدمات، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 2%)، ثم (الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الإدارة العامة والدفاع بنسبة 1%).

وأشار إلى أن الناتج المحلي الاجمالي شهد ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 19% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,103 ملايين دولار أميركي، وفي قطاع غزة 631 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 759 دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الأول 2021، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,100 دولار خلال الربع الثاني من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 4% مقارنة مع الربع الأول 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 301 دولار خلال الربع الثاني من عام 2021، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول 2021.