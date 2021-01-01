بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي الأسبوع المقبل مع وزيرين في الحكومة الإسرائيلية الحالية، يمثلان حزب “ميرتس” اليساري.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن عباس سيلتقي مع وزير الصحة نيتسان هورويتز، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، فيما ذكرت قناة 12 العبرية أن اللقاء سيضم أيضًا وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وأن اللقاء سيعقد بدعوة من الرئيس عباس.

ووفقًا لصحيفة القدس فإنه على الرغم من تحفُّظ رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه لن يمنع عقد اللقاء، خاصةً بعد اطلاعه على محتواه.

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الجيش الإسرائيلي بموعد اللقاء للتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتأمين الزيارة.