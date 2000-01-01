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السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 193

الخميس 30 سبتمبر 2021 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب للمرة 193



النقب / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ193 على التوالي منذ عام 2000.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 2 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وهذه هي المرة 11 التي تهدم السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجير من أرضهم.

#النقب #قرية العراقيب

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