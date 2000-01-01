  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

هدم العراقيب للمرة 193

الخميس 30 سبتمبر 2021 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هدم العراقيب للمرة 193



القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ193 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الخميس.

وقال الناشط عزيز صياح الطوري من قرية العراقيب، إن "جرائم هدم مساكن أهل العراقيب مستمرة واستفزازات السلطات متواصلة، ولا تتوقف عند حد، إذ أنها تقتحم القرية وتستفز الأهل بشكل متواصل".

وأضاف أن "قوات الهدم والخراب اقتحمت قرية العراقيب، صباح هذا اليوم وحوالي الساعة السابعة والربع هدمت بيوتها للمرة الـ193".

وأكد الطوري أنهم "أحضروا منشارا كهربائيا وقطعوا الأوتاد الخشبية في الخيام، لكننا وأوتادنا باقون ومنغرسون في أرضنا، وهي حق خالص لنا، ولن ترهبنا كل جرائمهم".

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، صباح اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 2 أيلول/ سبتمبر الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي يُقّر: إسرائيل تعرضت لقصفٍ لم تعرفه من قبل في العدوان الأخير على غزة

متحدثة سابقة بالبيت الأبيض تفضح ترامب وتكشف تفاصيل غضبه وعلاقته بالموسيقى والجنس

لهذا السبب .. الإمارات تعمل على إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية على أراضيها

مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد

واشنطن ترد على تصريحات بينت: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

هادي عمرو يصل إسرائيل الاثنين المقبل.. وهذا ما سيناقشه

بحثا إحياء عملية السلام واعمار غزة.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

الأخبار الرئيسية

بطلب من الرئيس.. لقاء سيجمع عبّاس بوزيرين إسرائيليين الأسبوع المقبل

مسؤول كبير في رام الله : السلطة تعول على لابيد بعد تجاهل بينيت للقضية الفلسطينية

صحيفة تكشف عن توجيه المقاومة ضربة أمنية جديدة لاستخبارات الاحتلال

استشهاد شاب من سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في برقين بجنين

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الاقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية