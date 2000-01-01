هدم العراقيب للمرة 193

القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ193 على التوالي منذ العام 2000، صباح اليوم الخميس.

وقال الناشط عزيز صياح الطوري من قرية العراقيب، إن "جرائم هدم مساكن أهل العراقيب مستمرة واستفزازات السلطات متواصلة، ولا تتوقف عند حد، إذ أنها تقتحم القرية وتستفز الأهل بشكل متواصل".

وأضاف أن "قوات الهدم والخراب اقتحمت قرية العراقيب، صباح هذا اليوم وحوالي الساعة السابعة والربع هدمت بيوتها للمرة الـ193".

وأكد الطوري أنهم "أحضروا منشارا كهربائيا وقطعوا الأوتاد الخشبية في الخيام، لكننا وأوتادنا باقون ومنغرسون في أرضنا، وهي حق خالص لنا، ولن ترهبنا كل جرائمهم".

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، صباح اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 2 أيلول/ سبتمبر الجاري.