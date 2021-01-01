رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية، (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة صباح اليوم الخميس في عناوينها، مناقشة مركزية "فتح" خلال اجتماع عقدته بمدينة رام الله عددا من القضايا الداخلية، إضافة إلى خبر تسجيل 17 وفاة ورصد 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وتناولت الصحف، تأجيل "العليا" الإسرائيلية البت في إخلاء الخان الأحمر وكذلك مصادقتها على تأجيل تجريف 170 دونما زراعيا قرب رام الله.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "مركزية فتح" تعقد اجتماعا في رام الله

- الرئيس يهاتف أبو العينين معزيا بوفاة شقيقته

- المحامي محاجنة: أسرى نفق الحرية في زنازين انفرادية وظروف صعبة

- "العليا" الإسرائيلية تؤجل تهجير أهالي الخان الأحمر لستة أشهر

- مجلس الأمن يعقد جلسة لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان

- السفير مصطفى: كل السيناريوهات قائمة بشأن اختفاء آثار مواطنينا في تركيا

- مطالبة نحو 700 مؤسسة مالية أوروبية بوقف استثماراتها في شركات تعمل بالاستيطان

- نساء "خربة سوسيا" في مواجهة الاستيطان

* "الأيام":

- اعتقالات واسعة بالضفة والقدس بينهم طبيب ومستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة "فيغلين"

- المبعوث الأميركي يصل المنطقة الأسبوع المقبل

- العليا" الإسرائيلية تقر تأجيل إخلاء وتهجير سكان الخان الأحمر ستة أشهر

- الأسرى الستة في زنازين انفرادية وظروف صعبة

- "الهروب العظيم": الاحتلال يقدم لوائح اتهام للأسرى الستة ولخمسة آخرين

- مشروع قانون إسرائيلي لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة دون أمر قضائي

- الكشف عن تفاصيل جديدة حول اشتباكات برقين

- كشف تفاصيل جديدة عن "الهروب العظيم"

- "الوباء": 17 وفاة ورصد 1606 إصابات

* "القدس":

- "مركزية فتح" تبحث قضايا داخلية

- مبعوث أميركي للمنطقة الإثنين المقبل

- تمديد توقيف أسرى "نفق الحرية"

- 195 مستوطنا يستبيحون الأقصى ودعوات للمقدسيين للمشاركة في ترميم مقبرتي "باب الرحمة" و"اليوسفية"

- واشنطن تجدد التزامها بإعادة فتح القنصلية بالقدس

- "العليا" الإسرائيلية تؤجل البت في إخلاء الخان الأحمر وتصادق على تأجيل تجريف 170 دونما زراعيا قرب رام الله

- السيسي لمسؤول أمريكي: حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة للأفضل