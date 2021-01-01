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موقع غيري يزعم :عباس قدم طلبا للقاء بايدن فرد عليه البيت الأبيض بـ "لا"

الخميس 30 سبتمبر 2021 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع غيري يزعم :عباس قدم طلبا للقاء بايدن فرد عليه البيت الأبيض بـ "لا"



القدس المحتلة/سما/

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبا قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 
وبحسب، مراسل موقع "والا" باراك بن رافيد فإن البيت الأبيض قال لا لأبو مازن ورفض طلبه للقاء مع جو بايدن.
 
ونقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية بأن عباس قرر عدم السفر إلى نيويورك وإرسال خطاب مسجل في الأمم المتحدة، عقب الرفض الأمريكي لعقد لقاء له مع بايدن.
 
وأوضح رافيد أن عباس طالب بعقد اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
يشار إلى أن عباس لم يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأرسل خطابا مسجلا.
 
وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الثلاثاء قال في منتصف اشلهر إن عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر وسيرسل خطابه مسجلا بسبب جائحة كورونا.

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