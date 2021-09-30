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الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود من بلدة السيلة الحارثية

الخميس 30 سبتمبر 2021 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود من بلدة السيلة الحارثية



رام الله/سما/

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 30/9/2021، الشهيد المقاوم في سرايا القدس علاء زيود من بلدة السيلة الحارثية بجنين بالضفة المحتلة، الذي استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت بلدة برقين فجر هذا اليوم.

وكانت مصادر طبية، أعلنت استشهاد المقاوم  الزيود (22 عاماً) العضو في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة بروقين شمال الضفة الغربية خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة .

وبحسب المصادر فإن الشهيد الزيود، من بلدة سيلة الحارثية القريبة من مدينة جينين.

وقالت مصادر محلية في البلدة:"إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وقامت بمحاصرة الاسير الجريح محمد زرعيني في منطقة جبل الخصم في برقين وطالبت عبر مكبرات الصوت المتواجدين فيه بالخروج ومغادرته."

وخلال الاقتحام، تصدت مجموعة من مقاومين سرايا القدس لقوات الاحتلال ودارات اشتباكات مسلحة أستمرت لساعات، أستعان الاحتلال خلالها بتعزيزات عسكرية.

وقال شهود عيان أن الشهيد الزيود أطلق النار من مسافة قريبة على وحدة خاصة وأوقع إصابات مباشرة .

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