طقس فلسطين: اجواء معتدلة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة:يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة2021/10/01 يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/10/02 يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في الأغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد 2021/10/03 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .