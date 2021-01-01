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مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مشفى غزة الأوروبي يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا في هذا الموعد



غزة /سما/

حذر يوسف العقاد مدير مشفى "غزة – الأوروبي" للوبائيات بغزة، من اقتراب الموجة الرابعة من فيروس كورونا إلى قطاع غزة، مؤكدا أن التطعيم يضمن مجتمعا أكثر تحصينا.

وتوقع العقاد في تصريح صحفي، أن تصل الموجة الرابعة لغزة خلال فصل الشتاء تحديدا منتصف نوفمبر – أوائل ديسمبر، وهذا متوقع لأن غزة جزء من العالم الصغير، وما يصيب العالم والدول المجاورة حتما سيصيب غزة من خلال التجارب الماضية".

وأضاف "كلما ارتفع معدل تلقي المواطنين للقاحات، وكلما كان المجتمع أكثر تطعيما، كلما كان أكثر تحصينا، ومن هذه اللحظة وحتى الشتاء إذا ما كان هناك التزاما بأخذ اللقاحات، فإن المجتمع سيكون أكثر تحصنا والإصابات أقل حدة، بمعنى لو أصيب من تلقى التطعيم ستكون الأعراض خفيفة ولن يضطر للدخول إلى المشافي".

وأوضح العقاد أن 93% من مرضى كورونا الذي أُدخلوا في الآونة الأخيرة إلى المشافي كانوا ممن لم يتلقوا التطعيمات.

وبشأن الوضع الوبائي في قطاع غزة، أكد العقاد أن المنحنى الوبائي بلغ ذروته ولم تنكسر حدته حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن وزارة الصحة على جاهزية تامة وتقدم الخدمات لمرضى كورونا.

وتوقع انخفاض المنحنى الوبائي خلال الأيام القادمة، مشددا على أن هذا يتطلب البقاء على الجهوزية واتباع إجراءات السلامة والوقاية. ودعا العقاد المواطنين إلى عدم التراخي أو الاستهتار في اتباع إجراءات السلامة والوقاية

#مشفى غزة الأوروبي #قطاع غزة #فيروس كورونا #لقاحات كورونا

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