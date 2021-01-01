  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جنين: الاحتلال يمدد توقيف 9 أسرى لفترات متفاوتة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال يمدد توقيف 9 أسرى لفترات متفاوتة



رام الله /سما/

 مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توقيف 9 أسرى من محافظة جنين، بينهم الأسير المصاب محمد عدنان الزرعيني من برقين جنوب غرب جنين لـ9 أيام.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأسير الزرعيني أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الأحداث الأخيرة بجنين في 26 الشهر الجاري، حيث استشهد مواطنين حينها، واعتقل فور اصابته، وتم نقله إلى مستشفى في أراضي الـ48، وما زال في العناية المركزة تحت التخدير.

كما أوضحت أن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف 8 أسرى آخرين من المحافظة لفترات متفاوتة.

وأضافت أن الأسرى الموقوفين هم: سعد زيدان سعايدة (6 أيام)، وإبراهيم عمار عباس (5 أيام)، وعز الدين مرزوق ليوم غد  الخميس، وأحمد عدنان عابد (9 أيام)، وعلاء الدين أحمد أبو الرب (9 أيام)، وشداد عبد الله عارضة يومين

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

الأكثر قراءة اليوم

سفارتنا في تركيا توضح آخر المستجدات حول ملف قضية اختفاء 7 فلسطينيين

حماس تعلق على الأنباء حول قرب إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي يُقّر: إسرائيل تعرضت لقصفٍ لم تعرفه من قبل في العدوان الأخير على غزة

متحدثة سابقة بالبيت الأبيض تفضح ترامب وتكشف تفاصيل غضبه وعلاقته بالموسيقى والجنس

السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات (فيديو)

لهذا السبب .. الإمارات تعمل على إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية على أراضيها

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بينت

“أرى كورونا ولا أرى فلسطينيين”.. حال بينيت مخاطباً العالم من نيويورك

تفاصيل جديدة.. هكذا اشتبك أحد المقاومين مع جنود وحدة "دفدوفان" الخاصة في برقين

إعلام إسرائيلي يزعم: الرئيس الامريكي جو بايدن رفض لقاء نظيره الفلسطيني أبو مازن

من أول الحفر حتى “القبض عليهم”.. القصة الكاملة لهروب الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

8

اسرائيل: 5 قتلى واصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب حرفيش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية