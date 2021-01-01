  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المحامي محاجنة: أبطال نفق الحرية يتعرضون لظروف اعتقالية صعبة وقاسية جدا وغير إنسانية

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المحامي محاجنة: أبطال نفق الحرية يتعرضون لظروف اعتقالية صعبة وقاسية جدا وغير إنسانية



رام الله /سما/

قال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن الأسير محمد عارضة، إن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعاد الاحتلال اعتقالهم، يتعرضون لظروف اعتقالية صعبة وقاسية جدا وغير إنسانية.

وأضاف محاجنة للوكالة الرسمية،  مساء اليوم الأربعاء، إن الأسرى الستة لا يعرفون الوقت، ولا يعرفون الليل من النهار، ويتعرضون لعمليات تحقيق متواصلة على مدار الساعة من قبل ضباط مخابرات الاحتلال.

وأضاف، منذ اعتقالهم وحتى اليوم لم يسمح لهم الاحتلال بتبديل ملابسهم، والحصول على أبسط الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها الأسرى، وهو يقبعون في زنازين انفرادية منذ اعتقالهم.

وكانت محكمة الاحتلال مددت صباح اليوم، اعتقال الأسرى الستة لغاية يوم الأحد المقبل، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين يدعي الاحتلال أنهم "قدموا المساعدة للأسرى الستة وتستروا على عملية الهروب من السجن".

#المحامي خالد محاجنة #اسرى جلبوع #الاسرى الستة #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

سفارتنا في تركيا توضح آخر المستجدات حول ملف قضية اختفاء 7 فلسطينيين

حماس تعلق على الأنباء حول قرب إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي يُقّر: إسرائيل تعرضت لقصفٍ لم تعرفه من قبل في العدوان الأخير على غزة

متحدثة سابقة بالبيت الأبيض تفضح ترامب وتكشف تفاصيل غضبه وعلاقته بالموسيقى والجنس

السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات (فيديو)

لهذا السبب .. الإمارات تعمل على إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية على أراضيها

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

بينت

“أرى كورونا ولا أرى فلسطينيين”.. حال بينيت مخاطباً العالم من نيويورك

تفاصيل جديدة.. هكذا اشتبك أحد المقاومين مع جنود وحدة "دفدوفان" الخاصة في برقين

إعلام إسرائيلي يزعم: الرئيس الامريكي جو بايدن رفض لقاء نظيره الفلسطيني أبو مازن

من أول الحفر حتى “القبض عليهم”.. القصة الكاملة لهروب الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع

8

اسرائيل: 5 قتلى واصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب حرفيش

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية