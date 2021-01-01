اسرائيل تقرر السماح لكبار السن بدخول أراضيها

القدس المحتلة /سما/

اعلنت اسرائيل السماح للفلسطينيين اصحاب تصاريح كبار السن من الدخول عبر المعابر شرط حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا او تعافيهم من الاصابة.

وذكر مكتب منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية "يُسمح بالدخول إلى إسرائيل عبر المعابر لمن تم تطعيمه أو تعافيه فقط، وذلك حفاظًا على الصحة العامة، وتقليل انتشار الفيروس قدر الإمكان في المنطقة".

وكانت اسرائيل منعت كبار السن من الدخول مع تفشي فيروس كورونا.

وذكر رئيس "الإدارة المدنية" الاسرائيلية، العميد فارس عطيلة في تصريحات للمواقع العبرية : "فتحنا اليوم إمكانية دخول أصحاب تصاريح كبار السن إلى إسرائيل، وبذلك استكملنا فتح جميع أغراض التصاريح لدخول إسرائيل لسكان الضفة الغربية الذين تم تطعيمهم و تعافيهم. هذه خطوة مهمة تهدف إلى استعادة روتين الحياة في المنطقة، والحفاظ على جودة حياة السكان".