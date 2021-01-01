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مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في مستوطنات الضفة والقدس

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالبة نحو 700 مؤسسة أوروبية بوقف استثماراتها في مستوطنات الضفة والقدس



رام الله /سما/

 طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني، فلسطينية وإقليمية وأوروبية، أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر "غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات "تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية"، مشيرة إلى "استثمارات مالية بمليارات الدولارات".

وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن هذه الاستثمارات التي حصلت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.

وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية "مع 50 شركة ضالعة في العمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مشيراً إلى أنه قد "تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات".

وتابع: "اعتباراً من أيار/مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار".

#منظمات مجتمع مدني #المستوطنات الإسرائيلية #الاراضي الفلسطينية

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