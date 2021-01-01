"المرور" تكشف محاولة تضليل في هوية سائق تسبب بحادث سير شمال غزة

غزة /سما/

كشفت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الأربعاء، محاولة تضليل لإخفاء هوية سائق تسبب بحادث صدم لأحد المواطنين الليلة الماضية بمحافظة شمال قطاع غزة.

وذكرت أنّ دائرة حوادث الطرق باشرت فجر الأربعاء التحقيق بحادث صدم أحد المواطنين (27 عامًا) من سيارة من نوع "جيب هونداي" كانت تسير بسرعة كبيرة بمنطقة بيت لاهيا شمالي القطاع؛ ما أدى لإصابة المواطن بجروح خطيرة.

ومن خلال التحقيقات تمّ اكتشاف محاولة تضليل ارتكبها المواطن (م، ح) بادّعاء قيادته للمركبة التي صدمت المواطن المذكور للتغطية على المتسبب بالحادث وهي فتاة من إحدى قريباته، بحسب إدارة المرور والنجدة.

وبعد أخذ إفادة الشهود، ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من المكان، تبيّن أن سائق المركبة التي صدمت المواطن هي فتاة تبلغ من العمر 34 عامًا، ولا تحمل رخصة قيادة.

وأفادت بأنّه قد تمّ توقيف المواطن (م، ح) بتهمة تضليل العدالة ومحاولة تزوير الوقائع، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.