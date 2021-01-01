إعلام إسرائيلي يزعم: الرئيس الامريكي جو بايدن رفض لقاء نظيره الفلسطيني أبو مازن

القدس المحتلة /سما/

زعمت مصادر اعلامية اسرائيلية، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلبا قدمه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.



ووفق مراسل موقع "والا" باراك بن رافيد فإن البيت الأبيض قال لا لأبو مازن ورفض طلبه للقاء مع جو بايدن.



ونقل بن رافيد عن مصادر أمريكية وفلسطينية بأن أبو مازن قرر عدم السفر إلى نيويورك وإرسال خطاب مسجل في الأمم المتحدة، عقب الرفض الأمريكي لعقد لقاء له مع بايدن.



وأوضح رافيد أن أبو مازن طالب بعقد اللقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يحضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وأرسل خطابا مسجلا.



وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن الرئيس عباس لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر وسيرسل خطابه مسجلا بسبب جائحة كورونا.