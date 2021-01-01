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الصين: المستوطنات من أهم المسائل التي تؤثر في آفاق حل الدولتين

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين: المستوطنات من أهم المسائل التي تؤثر في آفاق حل الدولتين



نيويورك /سما/

قال ممثل الصين في مجلس الامن الدولي، إن مسألة المستوطنات من أهم المسائل التي تؤثر في آفاق حل الدولتين، وقرار مجلس الأمن 2334 أشار بوضوح إلى أن الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة تنتهك القانون الدولي، كما أن إسرائيل استمرت بتدمير وهدم منازل الفلسطينيين، وطردهم وتوسيع نطاق المستوطنات، إضافة إلى أن العنف ضد المدنيين قد زاد أيضا.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الامن الدولي لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته، وتدمير المنازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا إسرائيل إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعودة إلى المسار الصحيح لتنفيذ حل الدولتين، والامتثال لمبادرة السلام العربية.

وأكد تأييد بلاده لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، داعيا الدول التي لها تأثير ونفوذ في المنطقة على تفادي إعطاء الأولوية لطرف دون آخر.

وأضاف: خلال المناقشة العامة للجمعية العامة خلال الأيام القليلة الماضية، كانت مسألة فلسطين من أكثر المسائل التي تم التطرق لها، وغالبية الدول أعربت عن دعمها لقضية فلسطين العادلة، كي يحصل هذا الشعب على حقوقه، ويكون هناك حل عادل وشامل للمسألة الفلسطينية، وذلك يعكس مشاعر المجتمع الدولي بشأن العدالة والنصاف، والصين مستعدة للعمل للنهوض بالسلام من خلال تدابير عدة، وللتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ولتسوية الأوضاع لعودتها للهدوء.

#الصين #اسرائيل #حل الدولتين #الفلسطينيين #المستوطنات الإسرائيلية #الاراضي الفلسطينية

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