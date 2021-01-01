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واشنطن: هناك خطوات يمكن أن نتخذها لتحسين الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: هناك خطوات يمكن أن نتخذها لتحسين الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين



واشنطن /سما/

قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي، إن الظروف الحالية صعبة وتدعو للقلق، ولكن هناك خطوات يمكن أن نتخذها لتحسين الحياة للفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الامن الدولي لمتابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان، ومتابعة استفزازات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته، وتدمير المنازل، وتهجير المواطنين من أحياء القدس المحتلة، من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.

ودعا إلى الوصول لغزة بشكل مستدام ودون عراقيل، وأن المعابر يجب أن تبقى مفتوحة للعبور التجاري ونقل المساعدات الإنسانية وضمان المواد المطلوبة لجهود التعافي وإعادة الإعمار، و"نحن بحاجة لمزيد من المياه في غزة، ونتمنى وضع أنابيب المياه لضمان إعادة تأهيل شبكات المياه في غزة".

وقال إن الولايات المتحدة ساهمت بـ300 مليون دولار للأونروا، داعيا للمساعدة في معالجة العجز للأونروا التي تقدم فرص تعليم لأكثر من 500 ألف طفل في المنطقة.

#الولايات المتحدة #اسرائيل #المستوطنات الإسرائيلية #حل الدولتين #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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