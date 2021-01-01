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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة لجماعات لها ارتباط بحزب الله اللبناني

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة لجماعات لها ارتباط بحزب الله اللبناني



واشنطن /سما/

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على جماعات لها ارتباط بحزب الله اللبناني ومدعومة من إيران "تستهدف مواطنين من قطر والسعودية والبحرين علاوة على فلسطيني".

 وكانت الولايات المتحدة، قد طالبت في مايو/أيار المنصرم، حكومات دول العالم باتخاذ إجراء ضد الجماعات المرتبطة بحزب الله اللبناني والموالية والمدعومة من إيران.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 7 لبنانيين قالت إنهم على صلة بحزب الله ومؤسسة (القرض الحسن) المالية التابعة له.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان أنذاك بخصوص العمل ضد جماعات حزب الله، التي صنفتها واشنطن منظمة "إرهابية"، "التهديد الذي يمثله حزب الله للولايات المتحدة وحلفائنا والمصالح في الشرق الأوسط والعالم يتطلب من الدول حول العالم اتخاذ خطوات لتقييد أنشطته وتعطيل شبكات التيسير الخاصة به".

#الخزانة الأمريكية #الولايات المتحدة #حزب الله #لبنان

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