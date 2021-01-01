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عساف خلال جولة في مسافر يطا: تعزيز صمود المواطنين أمام الاستيطان من أولويات الحكومة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف خلال جولة في مسافر يطا: تعزيز صمود المواطنين أمام الاستيطان من أولويات الحكومة



رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف، إن مسافر يطا والتجمعات السكانية المحاذية للمستوطنات وجدار الفصل العنصري، لها أولوية في سياسة الحكومة الفلسطينية، مستنكرا الاعتداءات المتواصلة التي تطال المواطنين وممتلكاتهم بشكل يومي من قبل المستوطنين، ضمن سياسة ممنهجة لترحيل المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح الاستيطان.

وأكد عساف خلال جولة قام بها، اليوم الأربعاء في مسافر يطا جنوب الخليل، العمل على تعزيز ودعم صمود المواطنين في ظل الهجمة والاعتداءات المتواصلة بحقهم من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

واستمع إلى شرح مفصل من الاهالي عن طبيعة اعتداءات المستوطنين، وهجماتهم المتواصلة، واعدا إياهم بأن هيئة الجدار والاستيطان ستعمل على تعويض المتضررين جراء هذه الاعتداءات، وتقديم المساعدة لهم لتعزيز صمودهم.

وكان عشرات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال هاجوا، أمس، مسافر يطا، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بجروح، بينهم طفل جرى نقله الى مستشفى "سوروكا" في أراضي عام 1948، وحطموا 15 مركبة، وخربوا البنية التحتية وألواح الطاقة الشمسية، كما أعدموا خمس أغنام، وحطموا 15 شجرة، وألحقوا أضرارا مادية بعدد من منازل المواطنين في المسافر.

#هيئة شؤون الجدار والاستيطان #وليد عساف

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