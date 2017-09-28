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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة



رام الله / سما /

دخل اليوم، أربعة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير عمر محمود محمد محسن (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/09/2003، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا.

والاسير عليان ابراهيم العمور من سكان منطقة الفخاري بمحافظة خانيونس ، دخل عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال منذ اعتقاله بتاريخ 28/09/2006 ، وهو محكوم بالسجن لمدة 19عاما .

والأسير محمد عمر محمد الرمحي (33 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/09/2005، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا.

والاسير احمد مجدي عبيد من سكان حي الشجاعية شرق محافظة غزة ، دخل عامه الخامس في سجون الاحتلال منذ تاريخ 2017/09/28، وهو محكوم بالسجن 6 سنوات بتهمة مقاومة الاحتلال .

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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