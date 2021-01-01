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السفير التشيكي يسلم جمعية بيت لحم العربية معدات لدائرة التأهيل والعلاج الطبيعي

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير التشيكي يسلم جمعية بيت لحم العربية معدات لدائرة التأهيل والعلاج الطبيعي



بيت لحم / سما /

سلمت الممثلية التشيكية في فلسطين مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل معدات وأجهزة طبية في اطار علاقات التعاون بين فلسطين والتشيك.

وفي بداية الزيارة وقبل تسليم الأجهزة، رحب مدير عام الجمعية ادمون شحادة بالسفير التشيكي والوفد المرافق له وقدم شكره للحكومة التشيكية على هذا الدعم الذي يساهم في تعزيز قدرات دائرة التأهيل والعلاج الطبيعي ويساهم بخدمة ذوي الإعاقة على التعافي.

ونظم شحادة جولة للسفير التشيكي والوفد المرافق له حيث اطلعوا على دائرة التأهيل وقسم العلاج الطبيعي وشاهدوا أثر المعدات التي تم تسليمها، حيث قدم لهم مدير الدائرة عبد رضوان شرحا مفصلا عن هذه المعدات وأثرها على تطوير الخدمات بما يخدم المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة على التعافي.

وأكد رضوان على أن هذه الأجهزة تعتبر من الأجهزة المتطورة والوحيدة في كافة أقسام التأهيل مما يعد إضافة نوعية جديدة للدائرة بالجمعية العربية التي تنفرد بخدماتها التأهيلية في فلسطين بهذا المجال.

بدوره، قال السفير التشيكي بيتر ستاري رئيس البعثة الدبلوماسية في فلسطين إنه يشعر بسعادة كبيرة وهو يرى هذه الأجهزة المقدمة من الحكومة التشيكية في اطار مشاريع التعاون مع فلسطين من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير ستاري على مواصلة فلسطين والتشيك لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، مشيرا الى عقده اجتماعات مع وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية الدكتورة امل جادو من أجل تطوير العلاقات حيث جرى البحث في مستقبل العلاقات على أكثر من صعيد سياسي واقتصادي وصحي، معربا عن أمله بتقوية العلاقات بما يخدم الشعبين.

وفي نهاية الزيارة قدم مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتأهيل دروعا تقديرية وهدايا تذكارية للسفير التشيكي ومساعدته تقديرا لهم على جهودهم لخدمة الشعب الفلسطيني وتعاونهم مع جمعية بيت لحم العربية للتأهيل.

#التشيك #فلسطين #اجهزة طبية #مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل

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