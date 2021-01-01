اسرائيل: 5 قتلى واصابات بينها حرجة في حادث طرق قرب حرفيش

القدس المحتلة / سما /

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 40 شخصا على الأقل بجراح متفاوتة بينهم 5 على الاقل في حالة خطيرة، من جراء تعرضهم لحادث طرق وقع مساء اليوم، الأربعاء، على شارع رقم 89 قرب حرفيش، بين حافلة ركاب أقلت 40 شخصا على الأقل وبين شاحنة صغيرة ومركبات خاصة.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة خمسة أشخاص متأثرين بجراحهم الحرجة، وأشارت التقارير الأولية التي أوردتها الطواقم الطبية من مكان الحادث إلى أن الحافلة تقل أطفالا.

وذكرت المصادر أن أربعة عالقين في مركبة خاصة فارقوا الحياة تأثرا بحالتهم الحرجة. ومن بين الضحايا امرأة (35 عاما) وفتى (15 عاما) وفتى (12 عاما) وطفلة (5 أعوام).

كما لقي أحد ركاب الحافلة (في الأربعينات من عمره)، مصرعه، إثر تعرضه لإصابة بجروح بالغة الخطورة.

ووصفت حالة ثلاثة مصابين بـ"الحرجة"، بينهم سائق مركبة خاصة واثنان ركاب الحافلة. كما أفادت الطواقم الطبية بأن 30 شخصا من ركاب الحافلة أصيبوا بجراح طفيفة.

ونقل ثلاثة مصابين لاستكمال العلاج إلى مستشفى "زيف" في صفد، فيما وصلت إلى المكان ثلاث طائرات مروحية لنقل الإصابات الحرجة والخطيرة.

ووصل إلى المكان العديد من الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ وقوات من الشرطة الجيش الإسرائيلي.

وتسبّب الحادث في أزمة سير خانقة في المكان، إذ أُغلِقت حركة المرور أمام السيارات في الاتّجاهين، وطُلِب من السائقين، السفر عبر شارعَي 899 و864.

وفي الأولّ من أمس الإثنين، لقي الطفل خالد ناجح أبو سبيلة (4 أعوام) مصرعه في حادث دهس من قِبل حافلة بالقرب من قرية أبو تلول في منطقة النقب.

كما كانت أعلنت الطواقم الطبية في مشفى "سوروكا"، وفاة الشاب معاذ علي أبو القيعان عن عمر ناهز 20 عاما، من قرية حورة، في اليوم ذاته، متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث دهس بالقرية، ليلة الجمعة الماضية.