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المبعوث الاممي للسلام: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية.. ويجب دخول المساعدات إلى غزة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاممي للسلام: السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية.. ويجب دخول المساعدات إلى غزة



القدس المحتلة / سما /

أكد المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند، على أنه يجب دخول المساعدات الإنسانية والضرورية إلى غزة بشكل دائم لتحقيق الاستقرار والانعاش الاقتصادي

وأوضح  خلال إفادة أممية، أن قرار مجلس الأمن 2334 يدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك القدس الشرقية، مبديا قلقه جراء استمرار العنف المتصل بالمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية

وأشار الى أن اسرائيل دمرت 302 من المباني الفلسطينية أو وضعت السلطات الإسرائيلية اليد عليها، موضحا أن اسرائيل عملت على تهجير 433 شخصا بينهم 251 طفلا جراء عمليات هدم منازل فلسطينية

وبين أن 24 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال لقوا مصرعهم برصاص القوات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه، الى أن الإطلاق العشوائي للقذائف ضد السكان المدنيين الإسرائيليين ينتهك القانون الدولي

وأشار الى ان السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية تؤثر على قدرتها باسترداد الحق الأدنى من النفقات وتعيق صرف الرواتب

#المبعوث الأممي لعملية السلام #تور وينسلاند #قطاع غزة #السلطة الفلسطينية

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