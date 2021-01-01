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التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعليم تعلن عن منح دراسية في المغرب وتونس



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر عدد من المنح الدراسية في المغرب للعام الدراسي 2021-2022، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية للحصول على درجة الدكتوراة في تخصصات مختلفة في تونس.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل بما فيها التعليمات والشروط وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم.

وأوضحت "التعليم العالي" أن تقديم الطلبات، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدقة حسب الأصول، يتم في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بنابلس والخليل، فيما يتم تقديم طلبات طلبة قطاع غزة بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

#التعليم العالي والبحث العلمي #منح دراسية #الطلبة الفلسطينيين

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