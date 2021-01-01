حماد: نثمن دور وزارة الصحة في خدمة المواطن في ظل أزمة كورونا

غزة / سما /

ثمن أمين سر التجمع الإعلامي الديمقراطي في قطاع غزة الصحفي حمزة حماد الدور الهام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة لممثلي الأطر الصحفية في قطاع غزة إلى جانب وزارة الصحة لمستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

وقال حماد إن هذه الزيارة تأتي من أجل التعرف على طبيعة الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفى وتحديدا المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة المستشفى في توفير بيئة صحية خدماتية أفضل.

وأكد حماد على أهمية تكاثف الجهود في سبيل إنقاذ المواطن الفلسطيني من المخاطر التي تستهدف البيئة الصحية بشكل عام، خاصة وأن قطاع غزة يعاني من الحصار وأزمات عديدة.

وطالب حماد بضرورة تعزيز جانب التعاون بين القطاع الصحي والإعلامي في المجتمع من أجل تسهيل نقل رسائل المواطن إلى الجهات المسؤولة، والإسهام في حلها.

يشار إلى أنه تم زيارة عدد من المرافق الخدماتية والأقسام الطبية في المستشفى، وتلقي الشرح المناسب عنها.