  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماد: نثمن دور وزارة الصحة في خدمة المواطن في ظل أزمة كورونا

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماد: نثمن دور وزارة الصحة في خدمة المواطن في ظل أزمة كورونا



غزة / سما /

ثمن أمين سر التجمع الإعلامي الديمقراطي في قطاع غزة الصحفي حمزة حماد الدور الهام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من خلال تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطن الفلسطيني.

جاء ذلك خلال زيارة لممثلي الأطر الصحفية في قطاع غزة إلى جانب وزارة الصحة لمستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع.

وقال حماد إن هذه الزيارة تأتي من أجل التعرف على طبيعة الخدمات التي تقدم للمرضى في المستشفى وتحديدا المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به إدارة المستشفى في توفير بيئة صحية خدماتية أفضل.

وأكد حماد على أهمية تكاثف الجهود في سبيل إنقاذ المواطن الفلسطيني من المخاطر التي تستهدف البيئة الصحية بشكل عام، خاصة وأن قطاع غزة يعاني من الحصار وأزمات عديدة. 

وطالب حماد بضرورة تعزيز جانب التعاون بين القطاع الصحي والإعلامي في المجتمع من أجل تسهيل نقل رسائل المواطن إلى الجهات المسؤولة، والإسهام في حلها.

يشار إلى أنه تم زيارة عدد من المرافق الخدماتية والأقسام الطبية في المستشفى، وتلقي الشرح المناسب عنها.

#التجمع الإعلامي الديمقراطي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

سفارتنا في تركيا توضح آخر المستجدات حول ملف قضية اختفاء 7 فلسطينيين

حماس تعلق على الأنباء حول قرب إتمام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

متحدثة سابقة بالبيت الأبيض تفضح ترامب وتكشف تفاصيل غضبه وعلاقته بالموسيقى والجنس

السيسي يفاجئ الوزراء بطلب خلع الكمامات (فيديو)

لهذا السبب .. الإمارات تعمل على إنشاء ملحق للشرطة الإسرائيلية على أراضيها

هآرتس تكشف عن مبيعات إسرائيلية سرية للمغرب

اشتية يتابع قضية المفقودين السبعة في تركيا ويوعز بتكثيف إجراءات البحث عنهم

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة يتحدث عن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين غير المطعمين والمنحة القطرية

السيسي

بحثا إحياء عملية السلام واعمار غزة.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

واشنطن ترد على تصريحات بينت: ملتزمون بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

قناة عبرية تكشف مزيد من التفاصيل حول “نفق الحرية”

قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي يُقّر: إسرائيل تعرضت لقصفٍ لم تعرفه من قبل في العدوان الأخير على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية