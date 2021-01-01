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ناجي سرحان يكشف موعد أولى مراحل إعادة إعمار غزة..

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناجي سرحان يكشف موعد أولى مراحل إعادة إعمار غزة..



غزة / سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن أولى مراحل عملية إعمار القطاع ستبدأ الأسبوع القادم وتستهدف البنايات السكنية المدمرة خلال العدوان الأخير.

وبين سرحان في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن وزارته بصدد إعداد قوائم للمستفيدين من عملية الإعمار ومتوقع إرسالها بداية الأسبوع القادم للجنة القطرية لصرف المستحقات المالية للمستفيدين من الإعمار.

ولفت إلى أن المبالغ المالية للإعمار ستوزع على شكل دفعات مالية للمستفيدين حتى يتمكن المواطنون من إعادة إعمار منازلهم بأنفسهم.

وبشأن عملية إزالة برج الجوهرة المتضرر في العدوان الأخير، قال سرحان إن العملية تجري على قدم وساق وسط اتخاذ إجراءات السلامة، مرجحًا أن تستغرق مدة شهرين ولكنها ستتغير من وقت لآخر.

ولفت إلى أنه عند الانتهاء من إزالة الطوابق الخمسة العلوية والتي ستستغرق مدة عشرين يومًا، سيتم فتح مسار واحد من الشارع للتخفيف من الأزمة المرورية.

#ناجي سرحان #وزارة الاشغال #اعادة اعمار غزة #العدوان الإسرائيلي #قطاع غزة

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