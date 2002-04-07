الإفراج عن الأسير علي شواهنة من قلقيلية

رام الله / سما /

افرجت سلطات الاحتلال عن الأسير علي رفيق شواهنة ” 44 عاما ” من بلدة كفر ثلث شرق قلقيلية بعد اعتقال إداري لمدة 19 شهرا بدون تهمة تذكر .

وكان الاحتلال اعتقل الأسير ” شواهنة ” بتاريخ 10/3/2020 ، وحولته مخابرات الاحتلال للاعتقال الإداري وتم تمديد اعتقاله الإداري عدة مرات وحرمه الاحتلال من والدته التي فارقت الحياة وهو في الأسر ، كما ان زوجته أنجبت طفلها “براء ” بعد اعتقاله بإسبوعين ، حيث هدده ضابط المخابرات قبل اعتقاله في مقابلة أمنية، بأن اعتقاله سيكون قبل ان يشاهد طفله عند الولادة .

يشار أن شواهنة أسير محرر كان أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال بشكل متواصل حيث كان اعتقل بتاريخ 07/04/2002، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن أربعة عشر عاماً بتهمة المشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال، وتحرر عام 2016.

كما أن شواهنة تزوج بعد إطلاق سراحه من الناشطة في قضايا الأسرى أمينة الطويل وأنجب طفلتين، وكان الاحتلال أعاد اعتقاله على متن حافلةٍ متوجهة نحو المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وأمضى ثلاثة أشهر بتهمة دخول القدس بدون تصريح في شهر رمضان من عام 2019.