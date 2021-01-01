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الاعلامي الحكومي بغزة يتحدث عن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين غير المطعمين والمنحة القطرية

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلامي الحكومي بغزة يتحدث عن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين غير المطعمين والمنحة القطرية



غزة / سما /

تحدث سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عصر اليوم، عن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين غير المطعمين ومنحة الموظفين:

وأوضح معروف في تصريح لاذاعة الاقصى، انه تم تحديد الأول من أكتوبر القادم الموعد الأخير للموظفين غير المطعيمن لإتاحة الفرصة أمامهم لتلقى اللقاح.

وأشار الى انه بعد تاريخ الأول من أكتوبر سيتم البدء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول المعمول بها في ديوان الموظفين بحق غير الملتزمين من القرار.

ونوه الى أن كل موظف تثبت إصابته بالفيروس ولم يتلقَ التطعيم سيتم احتساب مدة الإجازة المرضية من راتبه.

ولفت الى أن هناك إجراء قانوني آخر يقدره ديوان الموظفين باعتبار أن الموظف غير المطعم قد خالف القرار الصادر عن الجهة الحكومية المختصة مثل القرار الخاص بإلزام شرائح وفئات محددة لتلقى التطعيم في المرافق والمنشآت المختلفة.

وبين أن هناك استجابة كبيرة بتلقي التطعيم سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد موظفي القطاع العام وتحديدا خلال الشهر الأخير.

وحول الجهود الحكومية للتسهيل على الموظفين، قال معروف: الجهود الحكومية لم تنقطع في تحسين واقع الموظفين سواء على صعيد تحسين نسبة صرف الراتب أو الدفعة المالية الشهرية أو الواقع الإداري.

 أما بخصوص المنحة القطرية، أشار معروف  لتدخلات العديد من جهود الأطراف للتمكن من إدخال منحة الموظفين خلال الأيام القادمة.

وقال إن هناك اتصالات وضغط دائم من قبل العديد من الأطراف لكنها وفي لحظات معينة وصلت لاتفاق بين اللجنة القطرية والسلطة والتي بدورها أعاقت جهود إدخالها لغزة.

#سلامة معروف #المكتب الاعلامي الحكومي #فيروس كورونا #قطاع غزة #مستحقات الموظفين #موظفي غزة #لقاح كورونا

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