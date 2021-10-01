“لجنة المتابعة” تعلن عن فعاليات الذكرى الـ 21 لهبة القدس

القدس المحتلة / سما /

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في مظاهرة الذكرى الـ 21 لهبة القدس والاقصى، يوم السبت المقبل، ، التي ستجري في الساعة الرابعة في مدينة سخنين ، وتسبقها زيارة اضرحة الشهداء الـ 13 والنصب التذكارية. وسيكون محور إحياء الذكرى، مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتأكيد على الوقوفن لجانب القدس وأهلها، والمسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض في هذه الأيام لمسلسل اقتحامات كبيرة يومية لعصابات المستوطنين.

وقالت المتابعة في بيانها،” إن عنوان احياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي، الى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والاقصى، والأسباب التي قادت لاندلاعها، واعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل. وقالت المتابعة، إن الجريمة في المجتمع العربي بدأت تستفحل بشكل متصاعد بالذات بعد هبّة القدس والأقصى، حينما رأت المؤسسة الحاكمة، أن الجريمة واستفحالها وسيلة لضرب مجتمعنا العربي، بعد أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة تلك. ومنذ لك الحين الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، دون أن فعل حقيقي على الأرض من جانب المؤسسة الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم الذي لا يتوقف”.

وجاء في البيان: “كما قررت المتابعة، أن تكون مسيرة ال سيارات المناهضة لاستفحال الجريمة، ستنطلق في موعد قريب، بعد إحياء ذكرى شهداء هبة القدس والاقصى. بعد أن تم تأجيلها بسبب الظروف السياسية التي كانت قائمة في موعدها السابق.

برنامج زيارة الأضرحة والنصب التذكارية

وبناءً على قرارات سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربي فإن برنامج مسيرة زيارة أضرحة شهداء “هبة القدس والأقصى” والنصب التذكارية للشهداء، لهذا العام، ستجري يوم السبت المقبل بتاريخ 2021/10/2، بحيث تنطلق من قرية جت في المثلث وحتى مدينة سخنين في الجليل، حيث تُنظَّم المسيرة المركزية القطرية الوحدوية في هذه المناسبة، وفق البرنامج التالي:

*جت (المثلث): الساعة الثامنة والنصف صباحاً (8:30)، عند ضريح الشهيد قرب مدخل القرية.

*ام الفحم: الساعة التاسعة والنصف صباحاً (9:30)، حيث يكون الملتقى عند مدخل شارع الأقواس / حي عين النبي.

*مُعاوية: الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30)، عند ضريح الشهيد.

* الناصرة : الساعة الثانية عشرة (12:00)، عند النصب التذكاري للشهداء، مدخل الناصرة من الحي الشرقي/ الشارع الالتفافي.

*كفركنا: الساعة الواحدة (13:00)، عند النصب التذكاري للشهداء (المدخل الشمالي للقرية).

*كفرمندا: الساعة الثانية (14:00)، عند النصب التذكاري للشهيد (مدخل القرية).

*عرابة: الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، الملتقى عند النصب التذكاري للشهداء/ الشارع الرئيسي/ عند المدخل الشرقي – الشمالي للمدينة.

*سخنين: الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر (15:30)، عند النصب التذكاري للشهداء، قُبَيْل انطلاق المسيرة المركزية القطرية الوحدوية في المدينة، بهذه المناسبة، والتي تنطلق عند الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00)” إلى هنا نصّ البيان.