وكيل وزارة الخارجية تفتتح ورشة عمل حول الحوكمة الالكترونية

رام الله / سما /

افتتحت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو شكعة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية فنية حول الحوكمة الإلكترونية عبر تقنية “زووم”، تستمر على مدار يومين تحت إشراف وزارة الخارجية والمغتربين.

وتم عقد الورشة، بالتعاون مع الدول الأعضاء في جنوب وشرق الاتحاد من أجل المتوسط، كمتابعة لـ “مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط حول التحول الرقمي والمهارات الرقمية من أجل المستقبل”، والمؤسسة الألمانية للتنمية، ووزارة الخارجية الاستونية، وسيدرب فيها مجموعة من الخبراء من استونيا.

وشارك في افتتاح الورشة، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، كما شارك فيها ممثلون عن رئاسة الوزراء، ووزارتي الاتصالات والريادة والتمكين، بالإضافة إلى أكاديميين من الجامعة العربية الأمريكية، وجامعة الأزهر، وشركاء من القطاع الخاص الفلسطيني.

وتعتبر هذه الورشة فرصة فريدة للنهوض بالأجندات الرقمية الوطنية، وزيادة مشاركة المواطنين ودعم الشركات المحلية المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر.