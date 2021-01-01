“التعليم العالي” تناقش تطوير نظام متابعة وتقييم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي

رام الله / سما /

نظّمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال وحدة التخطيط والمشاريع والإدارة العامة للتطوير والبحث العلمي، اليوم، ورشة عمل حول تطوير نظام المتابعة والتقييم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالشراكة مع مكتب اليونسكو في رام الله.

وناقشت الورشة التي عُقدت بمشاركة أسرة التعليم العالي وممثلين عن الجامعات، ومجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، والجهاز المركز للإحصاء؛ المؤشرات الأساسية لقياس مخرجات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمخرجات المنبثقة عن إطار النتائج الاستراتيجي لخطة هذا القطاع المهم.

واستُعرض خلال الورشة الإطار العام للنظام ومكوناته، واتُفق على استمرار النقاش بهدف الوصول إلى نظامٍ شاملٍ وطموح.

يُشار إلى أن نظام المتابعة والتقييم يهدف إلى قياس ومعرفة مدى تحقيق الغايات والأهداف والنتائج المخطط لها والتقيّد بالسياسات التي تم إقرارها، واتخاذ القرارات التصحيحية في مسارات البرامج والنشاطات المنفذة تجاه تحقيق أفضل النتائج والمخرجات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.