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الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفتياني: المقاومة الشعبية المتصاعدة هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية



رام الله / سما /

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” ماجد الفتياني، إن المقاومة الشعبية المتصاعدة على امتداد المحافظات، هي السبيل لمواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية المتواصلة بحق شعبنا، ومخططاتها القديمة الجديدة لتقطيع أوصال الضفة .

وأكد الفتياني في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الأربعاء، أن حركة “فتح” بكل أطرها تواصل حشد الجماهير للتصدي لسياسات الاحتلال العنصرية.

وشدد على أن تطوير المقاومة الشعبية هو أحد أهم البرامج النضالية في هذه المرحلة، إلى جانب الحراك الدبلوماسي والسياسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس.

#المجلس الثوري #ثوري فتح #حركة فتح #المقاومة الشعبية

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