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نائبة بايدن تشيد بطالبة اتهمت اسرائيل بالإبادة الجماعية والاخيرة غاضبة

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة بايدن تشيد بطالبة اتهمت اسرائيل بالإبادة الجماعية والاخيرة غاضبة



واشنطن /سما/

اثارت نائبة الرئيس الأميركي كاميلا هاريس ردود فعل غاضبة في اسرائيل عندما أيدت وامتدحت طالبة في جامعة "جورج ميسون" بولاية فيرجينيا اتهمت إسرائيل بارتكاب "تطهير عرقي" وتهجير للسكان.

وخلال محاضرة ألقتها هاريس في الجامعة قالت الطالبة إن "أموالا كثيرة من دافعي الضرائب تستثمر في تمويل عسكري لصالح إسرائيل ، لقد رأيت متظاهرين طوال الصيف بأرقام فلكية يقفون إلى جانب فلسطين ، ولكن فقط قبل أيام قليلة ، تم تحويل الأموال لمواصلة المساعدة لإسرائيل"

وردت نائب الرئيس هاريس قائلة: "أنا سعيد لأنك قلت ذلك" ، مضيفًا: "الأمر يتعلق بصوتك ووجهة نظرك وتجربتك. ولا يجوز قمع الحقيقة التي يتبناها الطالب ، ويجب أن تسمع ، أليس كذلك؟ "تكون الديمقراطية قوية عندما يشارك الجميع. تكون ضعيفة عندما يترك الجميع بالخارج.

#كاميلا هاريس #اسرائيل #الفلسطينيين #الابادة الجماعية

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