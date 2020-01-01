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ارتفاع جديد بأسعار الوقود في إسرائيل

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع جديد بأسعار الوقود في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية مساء يوم الأربعاء، أن ارتفاعاً جديداً بأسعار الوقود في إسرائيل خلال الأيام القادمة.
 
ووفقاً للقناة العبرية، كشفت الأرقام الجديدة لأسعار الوقود في إسرائيل، عن ارتفاع جديد في أسعار البنزين، بحوالي 8 أغورات، بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل.
 
ومن المقرر أن يبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.39 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.
 
وجاء الارتفاع في أسعار الوقود بعد أن ارتفع سعر ليتر الوقود بـ85 أغورة في البلاد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وانخفض 5 أغورات الشهر الماضي.

#اسرائيل #اسعار الوقود

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